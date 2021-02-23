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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
يوم الثلاثاء

أحدث التعليقات

ابو عمار
كلامها صحيح
انا
متأكد يادوسري أن الراتب مايتاخر ومكفيك
الحزين
الله يوفقه ويرزقه من فضله
ابو عمار
تأخرو عليها
ابو عمار
ههههههههههههه

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