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5 مباريات نارية تشعل الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

Time منذ 22 دقيقة
Views 1299
5 مباريات نارية تشعل الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
يشهد اليوم الثلاثاء 5 مباريات نارية ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن ملعب " مرسول بارك " قمة نارية بين النصر والهلال، إذ يبحث النصر عن استعادة توازنه، فيما يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الشباب.

ويستضيف الاتحاد، على مدينة الملك عبدالعزيز، الفيصلي الذي يطمح في الابتعاد عن مركز الخطر.

ويلتقي الفتح نظيره الاتفاق، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على الباطن على ملعبه بمدينة حفر الباطن.

كما يلتقي العين وضيفه ضمك، حيث يتذيل العين الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

Time واتساب
النصر
الهلال
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

Fahaad
من زين هالشنب عاد
ابو الوليد
الي بيطر بالدوري الفريق الصامت ابحثو عن هاذا الفريق
abdul
يالسيد نجاد. انت عارف بالدين. مادام ما جاوز الختان الختان ماكانش فيه داعي للفضائح . والستر مطلوب في هذه الامور خاصة اذا وقع ما وقع قبل ٤٠ سنة. وتقبيل اليد من اللمم في اقوال كثير من اهل العلم. سنة وشيعة.
احمد
حلق اسف
احمد
والاستضافة أشخاص تفيدالرياضه منحرف شنب🤔

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