5 مباريات نارية تشعل الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
يشهد اليوم الثلاثاء 5 مباريات نارية ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتضن ملعب " مرسول بارك " قمة نارية بين النصر والهلال، إذ يبحث النصر عن استعادة توازنه، فيما يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الشباب.
ويستضيف الاتحاد، على مدينة الملك عبدالعزيز، الفيصلي الذي يطمح في الابتعاد عن مركز الخطر.
ويلتقي الفتح نظيره الاتفاق، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على الباطن على ملعبه بمدينة حفر الباطن.
كما يلتقي العين وضيفه ضمك، حيث يتذيل العين الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.