آل مغني: حمدالله لم يكن مصابًا وسفره للمغرب للنزهة

ماجد محمد (صدى):
أعاد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، التأكيد على قضية سفر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لبلاده بزعم إصابته.
وانتقد سعد آل مغني، إدارة النصر متهمًا إياها بالتسبب في قلة مستواه، قائلا: "حمدالله نجم أخفت نجوميته الإدارة، بسبب الدلال الزايد والإجازات ".
وأضاف: " ذكرتها حمدالله لم يكن مصابًا، وسفره للمغرب للنزهة، واللاعب ما كان بيجي، بسبب الوعود اللي وعدوه ولم تنفذ ".
واختتم عضو شرف النصر السابق بقوله: " حمدالله مستواه نازل بسبب الإدارة، وتعاملها من أول خلك صارم معاه ".
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