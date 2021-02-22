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آل مغني: حمدالله لم يكن مصابًا وسفره للمغرب للنزهة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1567
آل مغني: حمدالله لم يكن مصابًا وسفره للمغرب للنزهة

ماجد محمد (صدى):
أعاد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، التأكيد على قضية سفر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لبلاده بزعم إصابته.

وانتقد سعد آل مغني، إدارة النصر متهمًا إياها بالتسبب في قلة مستواه، قائلا: "حمدالله نجم أخفت نجوميته الإدارة، بسبب الدلال الزايد والإجازات ".

وأضاف: " ذكرتها حمدالله لم يكن مصابًا، وسفره للمغرب للنزهة، واللاعب ما كان بيجي، بسبب الوعود اللي وعدوه ولم تنفذ ".

واختتم عضو شرف النصر السابق بقوله: " حمدالله مستواه نازل بسبب الإدارة، وتعاملها من أول خلك صارم معاه ".

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النصر
عبدالرزاق حمد الله

أحدث التعليقات

ابوسامي
بارد وجه انت وشنبك ان شاء الله غير يأخذ الدوري وشنبك خله لك
ابوبدر
؟؟؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
حمش وحراق🔥🔥من يومك 😜😂خل الإدارة المسيره تحس👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
احمد
!!!!!!؟ فين جالس الحبيب في قهوه؟!

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