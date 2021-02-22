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قرار كويتي جديد بشأن المنافذ البرية والبحرية

Time منذ 49 دقيقة
Views 1575
قرار كويتي جديد بشأن المنافذ البرية والبحرية

خالد الظفيري (صدى):
قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المحايدة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وأوضح المجلس عقب اجتماعه أمس الاثنين أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

كما قرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.

كذلك أقر مجلس الوزراء الكويتي تقليل نسبة العمل في الوزارات من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، إضافة إلى عمل باقي الموظفين عن بعد.

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الكويت
البحرية

أحدث التعليقات

ابوسامي
بارد وجه انت وشنبك ان شاء الله غير يأخذ الدوري وشنبك خله لك
ابوبدر
؟؟؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
حمش وحراق🔥🔥من يومك 😜😂خل الإدارة المسيره تحس👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
احمد
!!!!!!؟ فين جالس الحبيب في قهوه؟!

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