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بالفيديو..الداعية الدوسري: أرفض ترك " السناب " والعودة للإمامة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1471
بالفيديو..الداعية الدوسري: أرفض ترك " السناب " والعودة للإمامة

الرياض (صدى):
أجاب مشهور سناب، إبراهيم الدوسري، بالرفض على إمكانية تركه " سناب شات " والعودة للإمامة.

وتحدث الدوسري خلال برنامج " يا هلا " عن طبيعة الرسائل التي تلقاها بعد ترك الإمامة بسبب سناب شات.

وقال الدوسري: " تلقيت كثير من الرسائل التي تطالبني بترك أسلوب الترفيه على ‎سناب شات والاكتفاء بالمحتوى الدعوي، ووصلتني رسائل انتقاد كثيرة وخاصة من الناس الملتزمة ".

ورد الدوسري على منتقديه، قائلا: " أنا أمثل نفسي فقط، ووالدتي تفتخر فيني، ولم أرى ردة فعل سيئة من عائلتي وأموري طيبة ".

وأكد الدوسري أن السناب هو مصدر دخله، رافضا الإفصاح عن المبلغ الذي يتقاضاه، مكتفيا بأنه " مبلغ وقدره ".

Time واتساب
سناب شات
إبراهيم الدوسري

أحدث التعليقات

احمد
حلق اسف
احمد
والاستضافة أشخاص تفيدالرياضه منحرف شنب🤔
احمد
لماذا الإعلام الرياضي يستضيف من هب ودب مع اني نصراوي الااني اكره اسلوب هذا الشخص المتملق الأجوف
خالد ويدلعوني خلودي
الله يصلحكم ويهديكم جميعآ مامن جديد كل ماقيل ينعاد تصدق توني أعرف الطريقه يابوالعريف🤔
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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