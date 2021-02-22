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الرئيس الإيراني الأسبق يتهم صهر خامنئي بتقبيل يد زوجة الشاه

Time منذ ساعة
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الرئيس الإيراني الأسبق يتهم صهر خامنئي بتقبيل يد زوجة الشاه

طهران (صدى):
اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، صهر المرشد الإيراني علي خامنئي، السياسي غلام رضا حداد عادل، بتقبيل يد فرح بهلوي زوجة شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي.

ويعد حداد عادل من أبرز السياسيين المتشددين، حيث تولى مناصب مختلفة بعد الثورة الإيرانية وهو الآن عضو مجلس تحالف قوى الثورة أحد أهم الأحزاب السياسية المتشددة.

وكان حداد صرح بأنه يتوقع استبعاد أحمدي نجاد في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا: " ترشح نجاد في الانتخابات الرئاسية لن يدفع الإيرانيين للمشاركة الواسعة كما يتوقع البعض ".

فيما رد نجاد، قائلا: " إنهم يعتبرون البلد والثورة ميراث أبيهم، ويسعون إلى إقصاء الشعب تماما من جميع المجالات، وأن يكون كل شيء بأيديهم " ،مستشهدا بصورة لحداد عادل وهو يقبل فرح بهلوي، ثم أصبح بعد ذلك من رجال الثورة عام 1979 وحزب الله الإيراني، على حد قوله.

Time واتساب
إيران
خامنئي

أحدث التعليقات

ابوسامي
بارد وجه انت وشنبك ان شاء الله غير يأخذ الدوري وشنبك خله لك
ابوبدر
؟؟؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
حمش وحراق🔥🔥من يومك 😜😂خل الإدارة المسيره تحس👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
احمد
!!!!!!؟ فين جالس الحبيب في قهوه؟!

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