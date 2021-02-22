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بالفيديو.. السومة: وضع الأهلي مأساوي ولايستحق الدوري

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. السومة: وضع الأهلي مأساوي ولايستحق الدوري

طلال الغامدي (صدى):
قال عمر السومة لاعب الأهلي أنك ل مايحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير، مشيرا إلى أن الوضع بالنادي بالأهلي مأساوي.

وأوضح السومة "لازم الجمهور يعرف الحقيقة، الدوري له مهر وإحنا ما قدمنا شيء، ما عندنا أي مقومات، في تقصير من النادي، لا تحفيز، كل شي متأخرين فيه، ما هذا النادي الأهلي اللي جيته.. لو نستاهل كان جانا الدوري، الظروف كلها ضدنا الملعب رديء، ولازم الجمهور يفهم هذا الشيء" .

يذكر أن فريق الشباب تغلب على الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الاهلي
الشباب
السومة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مبروووووووووووووووووك لليوث،وهردلك لنادي الأهلي..
الخبير
اقول القم من الاهداف واسكت .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك لليث وفالهم الدوري 💚🖤فوز مستحق👍👌وصداره بث😜😜

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