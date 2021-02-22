بالفيديو.. السومة: وضع الأهلي مأساوي ولايستحق الدوري

طلال الغامدي (صدى):
قال عمر السومة لاعب الأهلي أنك ل مايحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير، مشيرا إلى أن الوضع بالنادي بالأهلي مأساوي.
وأوضح السومة "لازم الجمهور يعرف الحقيقة، الدوري له مهر وإحنا ما قدمنا شيء، ما عندنا أي مقومات، في تقصير من النادي، لا تحفيز، كل شي متأخرين فيه، ما هذا النادي الأهلي اللي جيته.. لو نستاهل كان جانا الدوري، الظروف كلها ضدنا الملعب رديء، ولازم الجمهور يفهم هذا الشيء" .
يذكر أن فريق الشباب تغلب على الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.