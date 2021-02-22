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بالفيديو.. العويس: مهر الدوري واضح وأشكر زملائي اللاعبين فقط

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. العويس: مهر الدوري واضح وأشكر زملائي اللاعبين فقط

طلال الغامدي (صدى):
علق محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي على هزيمة فريقه أمام الشباب بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ‏محمد العويس "لن نحقق الدوري بالصدفة، واليوم اتحدث بهذا الحديث لأدافع عن زملائي اللاعبين واقول لهم بيض الله وجيهكم وأشكرهم".

وتابع العويس " لا أستطيع التعبير بعيداً عن كل شيء فالدوري لابد له من عمل ومهر ومادة ومنهجية، خلونا نعترف بأن القصور لم يكن من اللاعبين" .

وأضاف" أرفع القبعة لجميع اللاعبين الذين قاتلوا ولازالوا وسنقاتل .. ولن نستسلم".

Time واتساب
الاهلي
الشباب
محمد العويس

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مبروووووووووووووووووك لليوث،وهردلك لنادي الأهلي..
الخبير
اقول القم من الاهداف واسكت .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك لليث وفالهم الدوري 💚🖤فوز مستحق👍👌وصداره بث😜😜

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