بالفيديو.. العويس: مهر الدوري واضح وأشكر زملائي اللاعبين فقط

طلال الغامدي (صدى):
علق محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي على هزيمة فريقه أمام الشباب بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال محمد العويس "لن نحقق الدوري بالصدفة، واليوم اتحدث بهذا الحديث لأدافع عن زملائي اللاعبين واقول لهم بيض الله وجيهكم وأشكرهم".
وتابع العويس " لا أستطيع التعبير بعيداً عن كل شيء فالدوري لابد له من عمل ومهر ومادة ومنهجية، خلونا نعترف بأن القصور لم يكن من اللاعبين" .
وأضاف" أرفع القبعة لجميع اللاعبين الذين قاتلوا ولازالوا وسنقاتل .. ولن نستسلم".