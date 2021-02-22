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جمال عارف يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب 

Time منذ 52 دقيقة
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جمال عارف يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على خسارة الأهلي أمام الشباب بثلاثية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

قال جمال عارف:" يخرجون ليهاجمون الإدارة، حتى وإن كان هناك متأخرات وأخطاء فكل الأندية تعاني من نفس الوضع ".

 

وأضاف:" حصلتم على الملايين والشهرة والأضواء فلابد من التضحية ولو بشيء بسيط لناديكم وجماهيره "، مردفا:" حتى لو هناك تقصير إداري على الأقل  قاتلوا في الملعب من أجل ناديكم وجمهوركم، الانتهازية معيبة ".

 

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة، ويلاقي ضمك الأحد 28 فبراير، بينما توقف الأهلي  عند النقطة 35، ويواجه الفيصلي السبت 27 فبراير.‎

Time واتساب
الشباب
الأهلي
جمال عارف

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مبروووووووووووووووووك لليوث،وهردلك لنادي الأهلي..
الخبير
اقول القم من الاهداف واسكت .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك لليث وفالهم الدوري 💚🖤فوز مستحق👍👌وصداره بث😜😜

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