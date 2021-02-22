جمال عارف يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على خسارة الأهلي أمام الشباب بثلاثية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال جمال عارف:" يخرجون ليهاجمون الإدارة، حتى وإن كان هناك متأخرات وأخطاء فكل الأندية تعاني من نفس الوضع ".
وأضاف:" حصلتم على الملايين والشهرة والأضواء فلابد من التضحية ولو بشيء بسيط لناديكم وجماهيره "، مردفا:" حتى لو هناك تقصير إداري على الأقل قاتلوا في الملعب من أجل ناديكم وجمهوركم، الانتهازية معيبة ".
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة، ويلاقي ضمك الأحد 28 فبراير، بينما توقف الأهلي عند النقطة 35، ويواجه الفيصلي السبت 27 فبراير.