تعليق فيصل أبو ثنين على فوز الشباب على الأهلي بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
علق نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، فيصل أبو ثنين، على فوز الشباب على الأهلي بثلاثية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال فيصل أبو ثنين:" الشباب يحكم قبضته على الصدارة، أمتع فرق الدوري حتى الآن "، مضيفا:" تكامل في الخطوط وتوازن فني وثبات في القمة ".
وأوضح:" خليط جميل بين الأجانب والمحليين يظهر جمال الليث القديم "، لافتا:" بانيغا قائدهم وشراحيلي أعاد اكتشاف نفسه والزوري يبدع والبقية يمتعون ".
وتابع:" الأهلي ضحية لاعبين أجانب ضعاف، والسومة خارج الفورمة".
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة، ويلاقي ضمك الأحد 28 فبراير، بينما توقف الأهلي عند النقطة 35، ويواجه الفيصلي السبت 27 فبراير.