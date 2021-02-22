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سفارة المملكة تحذر مواطنيها من احتجاجات أسبانيا

Time منذ ساعة
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سفارة المملكة تحذر مواطنيها من احتجاجات أسبانيا

مدريد (صدى):
حذرت سفارة المملكة في إسبانيا، المواطنين والمقيمين هناك، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة لسادس ليلة.

وقالت سفارة المملكة عبر تويتر "نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الإسبانية، تدعو السفارة المواطنين المقيمين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية" .

وأضافت: "ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يرجى الاتصال على: هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد 0034672538005 هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111 هاتف السفارة 0034913834300".

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المملكة
سفارة المملكة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مبروووووووووووووووووك لليوث،وهردلك لنادي الأهلي..
الخبير
اقول القم من الاهداف واسكت .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك لليث وفالهم الدوري 💚🖤فوز مستحق👍👌وصداره بث😜😜

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