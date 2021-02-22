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تعميم عاجل من الموارد البشرية بخصوص ذوي الإعاقة 

Time منذ ساعة
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تعميم عاجل من الموارد البشرية بخصوص ذوي الإعاقة 

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية.

 

وتضمن التعميم، تطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة 6 أشهر لتفعيله.

وكانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائما لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.

Time واتساب
الموارد البشرية
ذوي الإعاقة
تعميم
أحمد الراجحي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مبروووووووووووووووووك لليوث،وهردلك لنادي الأهلي..
الخبير
اقول القم من الاهداف واسكت .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك لليث وفالهم الدوري 💚🖤فوز مستحق👍👌وصداره بث😜😜

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