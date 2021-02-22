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بالفيديو.. العقيل يتحدث عن مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق " سريع "

Time منذ 11 دقيقة
Views 1229
بالفيديو.. العقيل يتحدث عن مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق " سريع "

الرياض (صدى):
تحدث المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، عن مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق نظام "سريع" للتحويلات البنكية.

 

وقال فهد العقيل، خلال مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية":" عملية اختبار النظام بدأت في 28 نوفمبر"، موضحا أنه تم القيام بعمل أكثر من 100 ألف عملية تجريبية قبل إطلاق النظام للتأكد من المعايير الأمنية.

وأبان أن النظام يعتمد على ركيزتين رئيسيتين، وهما ضمان الجاهزية الدائمة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التأكد من المعايير الأمنية في النظام.

وتابع:" تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتمثل في استقبال الحوالات، ثم تقوم الجهات المصرفية الأخرى ببناء الخدمات الخاصة بهم عليها ".

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مراحل
الإخبارية
المدفوعات
سريع
فهد العقيل

أحدث التعليقات

برنس
لبى قلبك يا قندب زماننا والله محزن ومبكى
abdul
تفجير قنابل داخل المدينة للتدريب ؟
وننن
كذاب
ابو منى
والله مهزلة نظاما مالهم حق يستدعون من له طرف في القضية للادلاء باي شهادة لجنة عار وفاشلة يدورون اي مخرج للضرطان وشلتة هذه الاجراءات غريبة فيها علامات استفهام مريبة للشك.
¥ ولد نجد ¥
😂😂😂

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