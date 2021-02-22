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موقف المقيم المنتهية إقامته من التسجيل في توكلنا

Time منذ ساعة
Views 1609
موقف المقيم المنتهية إقامته من التسجيل في توكلنا

الرياض (صدى):
قالت إدارة تطبيق توكلنا، أن المقيم الذي لا يمكنه التسجيل في التطبيق وتظهر له رسالة تفيد بمراجعة الجوازات، يتوجب عليه تنفيذ ذلك لمعالجة الأمر.

وأوضح التطبيق أن المقيم الذي لديه بلاغ هروب يمكنه التسجيل بتوكلنا، ويلزمه التأكد من تحديث توكلنا إلى 2.6.3 وأعلى ومن لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية يمكنه التسجيل أيضا.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه مقيم لإدارة التطبيق، قال فيه إنه عندما يقوم بإدخال البيانات في التطبيق تصله رسالة تطالبه بمراجعة الجوازات لتصحيح حالة 6، لترد عليه إدارة التطبيق بأن حالة إقامته تمنع التسجيل ويجب عليه مراجعة الجوازات.

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أحدث التعليقات

برنس
لبى قلبك يا قندب زماننا والله محزن ومبكى
abdul
تفجير قنابل داخل المدينة للتدريب ؟
وننن
كذاب
ابو منى
والله مهزلة نظاما مالهم حق يستدعون من له طرف في القضية للادلاء باي شهادة لجنة عار وفاشلة يدورون اي مخرج للضرطان وشلتة هذه الاجراءات غريبة فيها علامات استفهام مريبة للشك.
¥ ولد نجد ¥
😂😂😂

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