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الأهلي يوضح حقيقة تأخر وصول الفريق لملعب مباراة الشباب

Time منذ ساعة
Views 1754
الأهلي يوضح حقيقة تأخر وصول الفريق لملعب مباراة الشباب

طلال الغامدي (صدى):
علقت إدارة النادي الأهلي على ما أُثير بشأن تأخر وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب مباراته ضد الشباب.

وقال حساب النادي الأهلي الرسمي على تويتر: "لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة".

ويلعب الشباب ضد الأهلي، الآن ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، حيث يطمح كل منهما في تحقيق الفوز وزيادة الفارق مع منافسيه.

Time واتساب
الاهلي
الشباب

أحدث التعليقات

برنس
لبى قلبك يا قندب زماننا والله محزن ومبكى
abdul
تفجير قنابل داخل المدينة للتدريب ؟
وننن
كذاب
ابو منى
والله مهزلة نظاما مالهم حق يستدعون من له طرف في القضية للادلاء باي شهادة لجنة عار وفاشلة يدورون اي مخرج للضرطان وشلتة هذه الاجراءات غريبة فيها علامات استفهام مريبة للشك.
¥ ولد نجد ¥
😂😂😂

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