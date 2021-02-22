الأهلي يوضح حقيقة تأخر وصول الفريق لملعب مباراة الشباب

طلال الغامدي (صدى):
علقت إدارة النادي الأهلي على ما أُثير بشأن تأخر وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب مباراته ضد الشباب.
وقال حساب النادي الأهلي الرسمي على تويتر: "لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة".
ويلعب الشباب ضد الأهلي، الآن ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، حيث يطمح كل منهما في تحقيق الفوز وزيادة الفارق مع منافسيه.