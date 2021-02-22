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بيان من الجمارك يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد

Time منذ 22 دقيقة
Views 1385
بيان من الجمارك يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد

الرياض (صدى):
صدر بيان توضيحي من الجمارك السعودية ‏بشأن تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة، تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.

وأوضحت الجمارك:" إشارة إلى تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد، وذلك بذكر معلومات خاطئة تتعلق بعدد المركبات المسموح استيرادها للمقيم؛ توضح الجمارك السعودية أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، فيما يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع خصوصي كل 3 سنوات "

وتابعت: " نأمل من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية ".

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الجمارك
المركبات
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ضوابط

أحدث التعليقات

ابو محمد
انا افضل التعليم عن بعد افضل من الزحام الشوار ب كثير المفروض تعتمد عن بعد
اللهو البرى
صدق لحيك.. 💔💔💔
ابو محمد
ليه وثقت فيهم من أساس الثقة بكل أحد جهالة الإمام علي عليه السلام
يمقن ايه يمقن لا
غريبة… قبل وبعد احسن قولوا قبل كورونا ههههههههه
فهد الدخيل
أعتقد أن أجانب الاتفاق دون المستوى باستثناء سليمان دوكارا،،أما البقية دون المستوى ولا يحققوا طموح الاتفاق البطل ، وحتى المدرب يحتاج للتغيير ، لم نشاهد مستوى ثابت ابدا

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