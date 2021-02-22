تفاصيل جديدة عن الحصان مشرف الفائز بكأس السعودية (فيديو)

نواف السالم (صدى):
كشف سعد بن مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد لسباقات الخيول سر إطلاق اسم مشرف على حصان الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل الذي حصد كأس السعودية العالمي للخيل وتم تتويج مالكه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح سعد بن مشرف أن سبب إطلاق اسم مشرف على الحصان إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع مالكه الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل بوالده مشرف بن مطلق القحطاني ورحلتهما في مشوار الفروسية.
وأضاف أن بدأت رحلة الأمير عبدالرحمن مع الخيال الراحل مشرف قبل 55 عام في السباقات السعودية، وما تحقق خلالها من نجاحات عديدة على المستوى المحلي والدولي، ومنها تمت تسمية هذا الجواد باسم مشرف.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة نجد لسباقات الخيول أن "الأمير عبدالرحمن هو والدنا الآخر حيث مثل قمة الوفاء ، ونقدم له الشكر والامتنان ،مشيرا إلى أن علاقة الأمير بوالده تجاوزت كل الحدود حتي أصبحت علاقة شقيق بشقيقه وتتسم بالحب والاحترام والتضحيات
واختتم حديثه قائلا "بعد وفاة والدي بأربع سنوات, الأمير فيصل بحث عن أفضل حصان له وسماه مشرف ، وهذا معروف طوقنا به الأمير ولن ننساه ".