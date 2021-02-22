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تفاصيل جديدة عن الحصان مشرف الفائز بكأس السعودية (فيديو)

Time منذ 43 دقيقة
Views 1700
تفاصيل جديدة عن الحصان مشرف الفائز بكأس السعودية (فيديو)

نواف السالم (صدى):
كشف سعد بن مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد لسباقات الخيول سر إطلاق اسم مشرف على حصان الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل الذي حصد كأس السعودية العالمي للخيل وتم تتويج مالكه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح سعد بن مشرف أن سبب إطلاق اسم مشرف على الحصان إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع مالكه الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل بوالده مشرف بن مطلق القحطاني ورحلتهما في مشوار الفروسية.

وأضاف أن بدأت رحلة الأمير عبدالرحمن مع الخيال الراحل مشرف قبل 55 عام في السباقات السعودية، وما تحقق خلالها من نجاحات عديدة على المستوى المحلي والدولي، ومنها تمت تسمية هذا الجواد باسم مشرف.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة نجد لسباقات الخيول أن "الأمير عبدالرحمن هو والدنا الآخر حيث مثل قمة الوفاء ، ونقدم له الشكر والامتنان ،مشيرا إلى أن علاقة الأمير بوالده تجاوزت كل الحدود حتي أصبحت علاقة شقيق بشقيقه وتتسم بالحب والاحترام والتضحيات

واختتم حديثه قائلا "بعد وفاة والدي بأربع سنوات, الأمير فيصل بحث عن أفضل حصان له وسماه مشرف ، وهذا معروف طوقنا به الأمير ولن ننساه ".

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
صدق لحيك.. 💔💔💔
ابو محمد
ليه وثقت فيهم من أساس الثقة بكل أحد جهالة الإمام علي عليه السلام
يمقن ايه يمقن لا
غريبة… قبل وبعد احسن قولوا قبل كورونا ههههههههه
فهد الدخيل
أعتقد أن أجانب الاتفاق دون المستوى باستثناء سليمان دوكارا،،أما البقية دون المستوى ولا يحققوا طموح الاتفاق البطل ، وحتى المدرب يحتاج للتغيير ، لم نشاهد مستوى ثابت ابدا
ع. س. ع
جالس يقول فزنا على الهلال ويكررها طيب يا فلتة زمانك إذا كان فوزك على الهلال هو من سيبقيك في الدوري فمبروك بطولة الف على الهلال لكن استمر على نفس المستوى اما ان تلقم ثلاث هزائم متتالية وبمجموعة أهداف كثيرة فهذا دليل فشلك يا باشة وانت ذاهب بالفريق إلى الهبوط للدرجه الأولى نرجو من إدارة النادي إلغاء عقد هذا المدرب وجلب مدرب يبقى الفريق ضمن فرق الدوري

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