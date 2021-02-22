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بالفيديو.. توكلنا يوضح طريقة استعراض ولي الأمر الحالة الصحية لأبنائه

Time منذ ساعة
Views 1652
بالفيديو.. توكلنا يوضح طريقة استعراض ولي الأمر الحالة الصحية لأبنائه

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن لولي الأمر استعراض الحالة الصحية لأبنائه عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي الموجودة في خانة خدمات الصحة .

ويتمكن ولي الأمر من تسجيل الأبناء على التطبيق عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، وتسجيل حساب على التطبيق من خلال رقم الهوية والاسم وكلمة السر، وتفعيل التطبيق من خلال منصة أبشر ورقم الهاتف المسجل على المنصة، وتسجيل بيانات الحالة الصحية للمستفيد.

الضغط على إضافة بيانات المكفولين، وكتابة بيانات الابن المراد إضافته على التطبيق، كتابة الحالة الصحية والإجابة على الأسئلة، ووالضغط على حفظ البيانات.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
صدق لحيك.. 💔💔💔
ابو محمد
ليه وثقت فيهم من أساس الثقة بكل أحد جهالة الإمام علي عليه السلام
يمقن ايه يمقن لا
غريبة… قبل وبعد احسن قولوا قبل كورونا ههههههههه
فهد الدخيل
أعتقد أن أجانب الاتفاق دون المستوى باستثناء سليمان دوكارا،،أما البقية دون المستوى ولا يحققوا طموح الاتفاق البطل ، وحتى المدرب يحتاج للتغيير ، لم نشاهد مستوى ثابت ابدا
ع. س. ع
جالس يقول فزنا على الهلال ويكررها طيب يا فلتة زمانك إذا كان فوزك على الهلال هو من سيبقيك في الدوري فمبروك بطولة الف على الهلال لكن استمر على نفس المستوى اما ان تلقم ثلاث هزائم متتالية وبمجموعة أهداف كثيرة فهذا دليل فشلك يا باشة وانت ذاهب بالفريق إلى الهبوط للدرجه الأولى نرجو من إدارة النادي إلغاء عقد هذا المدرب وجلب مدرب يبقى الفريق ضمن فرق الدوري

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