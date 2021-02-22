شاهد.. تعليق مدرب أبها على خسارة فريقه أمام الرائد 

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب أبها،عبدالرزاق الشابي، على خسارة فريقه أمام الرائد بثلاثية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عبدالرزاق الشابي، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" اللاعب الذي لا يحاسب نفسه نعرف نحاسبه ".
وأضاف:" خسارتنا اليوم لم تكن متوقعة، والفوز على فريق منافس أفضل من الفوز على الهلال "،لافتا:" نحاول الخروج من أزمة النتائج، ونعتذر من جماهير أبها بسبب النتيجة السلبية لمباراة اليوم".
وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي العين الأحد 28 فبراير، بينما يتوقف أبها عند النقطة 24، ويواجه النصر في اليوم ذاته.