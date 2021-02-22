سيدة تعثر على طفلها جثة هامدة داخل غسالة

ويلينغتون (صدى):
لقي طفل مصرعه في نيوزيلندا، بعد أن غابت والدته عنه لمدة ساعة وحين عادت إلى غرفته لم تجده وظلت تبحث عنه في كل مكان في المننزل حتى عثرت عليه و جثة هامدة داخل غسالة.
وتلقت الشرطة النيوزلاندية بلاغا من المدينة التابعة لها إحدى السيدات بنيوزلاندا، بشأن وفاة طفل يبلغ عمره أقل من خمس سنوات، وحاولت أطقم الإسعاف إنقاذه لكن دون جدوى، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
يذكر أن الشرطة تلقت أكثر من 3 بلاغات لنفس الحادث على مدار العام ، ونشرت البلدية الطرق السليمة لحماية الأطفال من شهر إلى خمس سنوات في التعامل مع تلك الآلات.