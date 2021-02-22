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شاهد.. سبب تسمية مدرعة الدهناء بهذا الاسم 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1593
شاهد.. سبب تسمية مدرعة الدهناء بهذا الاسم 

أبوظبي (صدى):
شاركت المملكة في معرض أيدكس الذي تستضيفه أبوظبي، بمنتجات متعددة وجاء من أبرزها مدرعة الدهناء التي تعتبر فخر الصناعة السعودية.

وسميت المدرعة بهذا الاسم نتيجة وجود هذا المصنع في منطقة الدمام، والدهناء تطلق على الصحراء التي تحاذي دول الخليج العربي من الجهة الشرقية.

وتزن المدرعة أكثر من 9 أطنان وتبلغ سرعتها 120كيلومتر في الساعة متعددة الاستخدامات وتتسع من 8:6 أشخاص، ويمكن وضع العديد من الأنظمة الدفاعية والتكنولوجية من الأسلحة وغيرها على هذه المركبة.

ويوجد في سقف المركبة أنظمة دفاعية متطورة ويتم تطويرها في المملكة، بالإضافة إلى وجود ساحب آلي يستطيع أيضا سحب عربات ومدرعات تصل إلى 9 أطنان.

 

 

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المملكة
أبوظبي
مدرعة
الدهناء
معرض أيدكس

أحدث التعليقات

ع. س. ع
جالس يقول فزنا على الهلال ويكررها طيب يا فلتة زمانك إذا كان فوزك على الهلال هو من سيبقيك في الدوري فمبروك بطولة الف على الهلال لكن استمر على نفس المستوى اما ان تلقم ثلاث هزائم متتالية وبمجموعة أهداف كثيرة فهذا دليل فشلك يا باشة وانت ذاهب بالفريق إلى الهبوط للدرجه الأولى نرجو من إدارة النادي إلغاء عقد هذا المدرب وجلب مدرب يبقى الفريق ضمن فرق الدوري
واحد منصف
التحرش كثير جدا في تلك الدول لكن النساء كانت لا تتكلم وحاليا أصبحت يتكلمون لأنهم يجدن استجابة الشكوى ليس مثل قبل سنوات
ااااا
احنا بكايه ونت الحرمه الي تغار من ضرتها
ابوبدر
صباح الخير.. عام 2019 والثانية تقول 2017 ووين في حانات وبارات وديسكوهات يعني على اساس كانن قاعدات في البرلمان مثلا 😂😂😂 حتى هناك فيه فسويات بس هذولا فسويات بقوة 😂😂
ابوبدر
قضية الشرق الاوسط. الموضوع واضح الطواقي يبونها ضد حسين لانه نصراوي. القضية واضحة حسين يبي حقه في تجاوزات المدرج ضده. والاخرى في تجاوزات اللاعب ضده. واللاعب من طرف آخر هو مشتكي يدعي بان فيه تلفظ عنصري تجاهه. التلفظ بين الاداري واللاعب يتم الفصل فيه باثباتات موجودة كان بها وتصدر العقوبات واذا مافيه ( وهذا الارجح لان ما احد شاف تلفظ حسين او شهد فيه على انه تلفظ على اللاعب) تغلق القضية حقتهم ويبقى تجاوزات المدرج تجاه حسين. والصراخ ضده ونعته بقلة الادب والحياء والسب العلني امام الله وخلقه. مع الاسف ان الفريق اللي رئيسه دايما يتجاوز ويغلطعلى الناس وماخلى ناد الا ودخل معاه في مشاكل هو وولد اخته. وسكوتهم عليه خلاه يتمادى الى ان تلفظ بعنصرية على رئيس اتحاد الكرة سابقا. الان تفضلوا هل هذا ريس بالله عاقل.

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