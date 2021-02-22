شاهد.. لحظة استهداف وتدمير أحد آليات الحوثيين بشرق ‎صنعاء

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو، لحظة استهداف وتدمير أحد آليات الحوثيين بشرق صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية فشلت في فتح جبهات جديدة، رغم إشعال المعارك في خمسة محاور قتالية من ثلاث محافظات محيطة بمأرب مع الجيش اليمني والقبائل.
وتواصلت المعارك في جبهات الجوف، بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف تحركات وتعزيزات وآليات حوثية في مأرب وصعدة وحجة، وإفشالها عملية إرهابية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر.
وتمكنت قوات الجيش والقبائل في جبهات مأرب من صد هجمات حوثية في خمسة محاور رئيسة، تم إشعالها من قبل ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين، واستعادت مواقع كانت الميليشيات سيطرت عليها، أول من أمس، في جبهة جبل مراد ورحبة جنوب المحافظة.