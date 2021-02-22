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بالفيديو.. هطول أمطار على حفر الباطن

Time منذ 38 دقيقة
Views 1435
بالفيديو.. هطول أمطار على حفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على حفر الباطن

وبين المقطع المتداول هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن مساء اليوم الاثنين.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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حفرالباطن
الأمطار
هطول الامطار

أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ********
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههه احسن واحد إلى طلع فوق الحوش الخرعه وما تسوي
رااايق
طيب ***
دنيا دواره
وجزار مصيبه اللي تتزوج عامل جزار لحوم اذا حصل خلاف بين الزوجين يقطعها حته حته ومحتفظ لحمها في الثلاجة جاهز للبيع في محل عمله جزاره لحوم

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