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مشهد من جدة عام 1397
منذ 55 دقيقة
786
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أحدث التعليقات
رااايق
حسناً ********
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههه احسن واحد إلى طلع فوق الحوش الخرعه وما تسوي
رااايق
طيب ***
دنيا دواره
وجزار مصيبه اللي تتزوج عامل جزار لحوم اذا حصل خلاف بين الزوجين يقطعها حته حته ومحتفظ لحمها في الثلاجة جاهز للبيع في محل عمله جزاره لحوم
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