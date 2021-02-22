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العدل تعلن المرشحين والمرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد

Time منذ ساعة
Views 1582
العدل تعلن المرشحين والمرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل عن المرشحين والمرشحات لوظيفة (باحث اجتماعي مساعد) على (المرتبة السادسة) المقامة بتاريخ 1440/09/03هـ

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق للرجال والنساء.

واشترطت الوزارة في المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات، مشيرة إلى أنه للاستعلام يمكن الدخول على هذا الرابط هنا

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العدل
باحث اجتماعي

أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ********
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههه احسن واحد إلى طلع فوق الحوش الخرعه وما تسوي
رااايق
طيب ***
دنيا دواره
وجزار مصيبه اللي تتزوج عامل جزار لحوم اذا حصل خلاف بين الزوجين يقطعها حته حته ومحتفظ لحمها في الثلاجة جاهز للبيع في محل عمله جزاره لحوم

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