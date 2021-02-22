العدل تعلن المرشحين والمرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل عن المرشحين والمرشحات لوظيفة (باحث اجتماعي مساعد) على (المرتبة السادسة) المقامة بتاريخ 1440/09/03هـ
كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق للرجال والنساء.
واشترطت الوزارة في المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات، مشيرة إلى أنه للاستعلام يمكن الدخول على هذا الرابط هنا