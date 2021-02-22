توضيح عاجل من " الانضباط " بشأن أحداث مباراة ‎النصر والشباب الأخيرة 

نواف السالم (صدى):
كشفت لجنة الانضباط والأخلاق، عن تفاصيل القضية المنظورة والمتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب.
إشارة إلى الاستفسارات الإعلامية التي وردت إلى إدارة الإعلام باتحاد القدم حول القضية المنظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم والمتعلقة بالأحداث المصاحبة المباراة فريقي النصر والشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت بتاريخ 13فبراير 2021.
وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق، على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني.
وأوضحت اللجنة أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريا وكتابيا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات ترد للجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث، إضافة إلى تلقيها أمس الأحد، عددا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.
وأفادت اللجنة أنها تقوم حاليا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح.
وأبانت اللجنة أنه حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة للائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة.