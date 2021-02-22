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تفاصيل جديدة بشأن اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية 

Time منذ ساعة
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تفاصيل جديدة بشأن اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية 

الرياض (صدى):
بدأت ‎وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

 

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها.

 

وأشارت إلى تطبيق أحكام الاتجار والية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية، وتنظيم عمليات التفتيش لتصنيف وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

 

وأوضحت أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة لمعرفة المزيد عن اللائحة، ويمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني والإطلاع على البنود والتفاصيل.

Time واتساب
وزارة البيئة
اللائحة
الكائنات الفطرية

أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ********
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههه احسن واحد إلى طلع فوق الحوش الخرعه وما تسوي
رااايق
طيب ***
دنيا دواره
وجزار مصيبه اللي تتزوج عامل جزار لحوم اذا حصل خلاف بين الزوجين يقطعها حته حته ومحتفظ لحمها في الثلاجة جاهز للبيع في محل عمله جزاره لحوم

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