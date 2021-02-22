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إغلاق 17 مسجد مؤقتا بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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إغلاق 17 مسجد مؤقتا بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، 17 مسجداً مؤقتاً بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مساجد تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض ، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

وأشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.

Time واتساب
حائل
الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

شاهـــد
قصده بتكسير الأرجل ....
مع حمد قلم
خبر جدا عادي ولا يرقى إلى الأهمية في نشره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق ذكر اول رمضان وآخره و وسطه ضيعه
الملل
غالية السعر ومسوين لها ذعايه

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