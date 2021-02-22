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بالفيديو.. نقل منزل عبر تحميله فوق شاحنة بتكلفة 400 ألف دولار

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. نقل منزل عبر تحميله فوق شاحنة بتكلفة 400 ألف دولار

واشنطن (صدى):
نقلت آلية مختصة، منزلا "فكتوريا" مكونا من طابقين، من موقعه الأساسي إلى موقع جديد، بعد 139 عاما من عنوانه بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتم تحميل المنزل الأخضر إلى عربة مختصة، وجرى نقله إلى موقع جديد، على بعد ستة شوارع من موقعه القديم، حيث اصطف المتفرجون على الأرصفة لالتقاط الصور لهذا الحدث، بينما ينتقل المنزل، بسرعة قصوى تبلغ 1 ميل في الساعة.

وقال جوي إن هذه الخطوة صعبة جزئيا، لأن الجزء الأول من عملية النقل يتضمن النزول إلى منحدر، وأضاف: "هذا صعب على المنزل".

وسيدفع تيم براون، مالك المنزل المكون من ست غرف نوم، وهو سمسار في سان فرانسيسكو، حوالي 400 ألف دولار كرسوم وتكاليف نقل هذا المعلم المعماري التاريخي الذي يعود للعصر البريطاني الفيكتوري.

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أحدث التعليقات

شاهـــد
قصده بتكسير الأرجل ....
مع حمد قلم
خبر جدا عادي ولا يرقى إلى الأهمية في نشره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق ذكر اول رمضان وآخره و وسطه ضيعه
الملل
غالية السعر ومسوين لها ذعايه

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