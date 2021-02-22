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خطوات تنظيف الكمبيوتر المحمول من الداخل

Time منذ ساعة
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خطوات تنظيف الكمبيوتر المحمول من الداخل

وكالات (صدى):
أكد خبراء على ضرورة تنظيف الكمبيوتر المحمول كل بضعة أشهر للحفاظ على أدائه ومظهره.

ويمكن تنظيف اللابتوب باستخدام أدوات يسيرة، تتمثل في قطعة قطن وقطعة قماش من الألياف الدقيقة وعلبة هواء مضغوط (بخاخ تنظيف)، وحوالي 90٪ -100٪ كحول الأيزوبروبيل.

وذكر الخبراء أن الغبار والقشرة والفتات التي تتراكم داخل "اللابتوب" يمكن أن تسدّ المراوح وفتحات التهوية والمشتات الحرارية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وضعف أداء الجهاز.

خذ الكمبيوتر المحمول إلى الخارج أو المرآب واصطحب معاك عبوة بخاخ تنظيف، وقم بنزع البطارية، وفك اللوحة الخلفية -إذا أمكن- ووجّه دفعات قصيرة من مزيل الغبار نحو فتحات التهوية، بعد ذلك ادفع الغبار من الفتحات، ومن ثم أعد تركيب البطارية واللوحة الخلفية.

في حالة سقوط بعض البقع على شاشة الكمبيوتر أو حولها، قم بتنظيفها باستخدام (90- 100%) كحول أيزوبروبيل ومسحة قطنية. تأكد من وضع الكحول على قطعة قطن وليس على الشاشة، ولا تستخدم أبدًا المنظفات المنزلية على الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

Time واتساب
تنظيف
اللابتوب
الكمبيوتر المحمول

أحدث التعليقات

شاهـــد
قصده بتكسير الأرجل ....
مع حمد قلم
خبر جدا عادي ولا يرقى إلى الأهمية في نشره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق ذكر اول رمضان وآخره و وسطه ضيعه
الملل
غالية السعر ومسوين لها ذعايه

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