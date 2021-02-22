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"كفاءة" يوضح خطورة تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة

Time منذ 44 دقيقة
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"كفاءة" يوضح خطورة تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خطورة تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة.

وذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

وأشار "كفاءة" إلى ضرورة قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر).

وأضاف: ويمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

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كفاءة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أحدث التعليقات

عبدالمحسن
لازم يطول في الشرح تدري فيه جيل جديد ما يدري وش السالفه بس شغل وأمش
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
عبدالمحسن
ابو سعود ليست المشكله في النظام وانما في التطبيق هناك نص النظام وروح النظام
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون

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