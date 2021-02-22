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إحالة 5 مشتبهاً بهم إلى النيابة لقيامهم بتلاعب وتضليل في تداولات السوق

Time منذ 45 دقيقة
Views 1472
إحالة 5 مشتبهاً بهم إلى النيابة لقيامهم بتلاعب وتضليل في تداولات السوق

الرياض (صدى):
أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرار بإحالة عدد 5 مشتبهاً بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20/01/2020م وإلى 01/10/2020م.

Time واتساب
هيئة السوق المالية
النيابة
تداولات
تداولات السوق

أحدث التعليقات

شاهـــد
قصده بتكسير الأرجل ....
مع حمد قلم
خبر جدا عادي ولا يرقى إلى الأهمية في نشره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق ذكر اول رمضان وآخره و وسطه ضيعه
الملل
غالية السعر ومسوين لها ذعايه

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