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استدعاء مدرب النصر للإدلاء بشهادته بشأن أزمة مباراة الشباب

Time منذ ساعة
Views 1996
استدعاء مدرب النصر للإدلاء بشهادته بشأن أزمة مباراة الشباب

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن قيام لجنة الانضباط في كرة القدم، باستدعاء ماجد الغانم مدرب الحراس في النصر ووجهت له بعض الاسئلة في قضية الاتهامات المتبادلة بين النصر والشباب بعد مباراتهما الاخيرة.

ومن جانبه، أكد ماجد الغانم على عدم تلفظ حسين عبد الغني المدير التنفيذي في النصر، بأي مفردة عنصرية، مضيفًا:" حسين لم يقل أي شي أبداً، كنت بجانبه، واستطيع تأكيد ذلك"، بحسب "الرياضية" .

وفي السياق نفسه، أشار الغانم إلى أنه لم يسمع كلمات البرازيلي سيبا، مؤكداً أن اللاعبين البدلاء ذكروا بأنه قال:«go to home».

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الشباب

أحدث التعليقات

عبدالمحسن
لازم يطول في الشرح تدري فيه جيل جديد ما يدري وش السالفه بس شغل وأمش
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
عبدالمحسن
ابو سعود ليست المشكله في النظام وانما في التطبيق هناك نص النظام وروح النظام
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون

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