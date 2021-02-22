استدعاء مدرب النصر للإدلاء بشهادته بشأن أزمة مباراة الشباب

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن قيام لجنة الانضباط في كرة القدم، باستدعاء ماجد الغانم مدرب الحراس في النصر ووجهت له بعض الاسئلة في قضية الاتهامات المتبادلة بين النصر والشباب بعد مباراتهما الاخيرة.
ومن جانبه، أكد ماجد الغانم على عدم تلفظ حسين عبد الغني المدير التنفيذي في النصر، بأي مفردة عنصرية، مضيفًا:" حسين لم يقل أي شي أبداً، كنت بجانبه، واستطيع تأكيد ذلك"، بحسب "الرياضية" .
وفي السياق نفسه، أشار الغانم إلى أنه لم يسمع كلمات البرازيلي سيبا، مؤكداً أن اللاعبين البدلاء ذكروا بأنه قال:«go to home».