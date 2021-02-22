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تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على متهم وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى

Time منذ 19 دقيقة
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تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على متهم وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم بشأن الدعوى العامة ضد / حمدان بن فهاد اليامي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1036836912 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 28 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 / 8 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 25 ) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم علي صالح سالم الصيعري , سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاربعاء 04 / 8 / 1442هـ .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية , والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
الجزائية المتخصصة
الدعوى

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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