الكشف عن سبب عدم معاقبة "بانيغا" في واقعة تبادل القمصان

ماجد محمد (صدى):
حسمت تقارير صحيفة الجدل المثار بشأن سبب عدم إصدار عقوبة ضد لاعب الشباب " إيفر بانيغا" في واقعة تبادل القمصان خلال مباراة الرائد في بطولة الدوري.
وكان الجدل مثار بسبب قيام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق بمعاقبة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمد الله عندما استبدل قميصه لكن اللجنة لم تعاقب لاعب الشباب برغم أنه فعل نفس السلوك.
وأشات التقارير إلى وجود اختلاف بين الواقعتين إذ أن حادثة لاعب نادي الشباب كانت قبل صدور لائحة عقوبات كورونا الصادرة في نوفمبر الماضي، في حين أن واقعة حمد الله تمت بعد صدور اللائحة.