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الكشف عن سبب عدم معاقبة "بانيغا" في واقعة تبادل القمصان

Time منذ 43 دقيقة
Views 2049
الكشف عن سبب عدم معاقبة "بانيغا" في واقعة تبادل القمصان

ماجد محمد (صدى):
حسمت تقارير صحيفة الجدل المثار بشأن سبب عدم إصدار عقوبة ضد لاعب الشباب " إيفر بانيغا" في واقعة تبادل القمصان خلال مباراة الرائد في بطولة الدوري.

وكان الجدل مثار بسبب قيام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق بمعاقبة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمد الله عندما استبدل قميصه لكن اللجنة لم تعاقب لاعب الشباب برغم أنه فعل نفس السلوك.

وأشات التقارير إلى وجود اختلاف بين الواقعتين إذ أن حادثة لاعب نادي ‎الشباب كانت قبل صدور لائحة عقوبات كورونا الصادرة في نوفمبر الماضي، في حين أن واقعة حمد الله تمت بعد صدور اللائحة.

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نادي النصر
نادي الشباب
نادي الرائد
حمد الله

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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