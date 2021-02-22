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تجهيزات خاصة للبليهي لمواجهة النصر

Time منذ 58 دقيقة
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تجهيزات خاصة للبليهي لمواجهة النصر

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرازيلي رجيريو ميكالي، حرص على تخفيف الحمل البدني لمدافع الفريق علي البليهي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، من أجل تجهيزه لمواجهة النصر.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي الهلال صاحب الـ 36 نقطة، في وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يمتلك النصر 25 نقطة، ويقبع في المركز التاسع وسط سوء نتائجه وتراجع مستواه.

 

 

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الهلال
دوري المحترفين
ديربي الرياض
علي البليهي

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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