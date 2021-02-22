تجهيزات خاصة للبليهي لمواجهة النصر

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرازيلي رجيريو ميكالي، حرص على تخفيف الحمل البدني لمدافع الفريق علي البليهي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، من أجل تجهيزه لمواجهة النصر.
ويستضيف النصر نظيره الهلال، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي الهلال صاحب الـ 36 نقطة، في وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يمتلك النصر 25 نقطة، ويقبع في المركز التاسع وسط سوء نتائجه وتراجع مستواه.