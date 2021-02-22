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أبرز اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ

Time منذ ساعة
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أبرز اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ

الرياض (صدى):
تختص كل جهة من المحاكم بمهام معينة، وتتولى محاكم الدرجة الأولى في الدعاوى المقدمة إليها ضمن اختصاصها، ويكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف مع بعض الاستثناءات.

ويندرج ضمن محاكم الدرجة الأولى المحاكم العمالية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزئية.

وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الطعون على أحكام محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة، أما المحكمة العليا فهي واحدة ومقرها الرياض، وتهدف لمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة، وتباشر عملها، في قضايا الحدود مثل القتل والرجم أو القصاص في النفس.

أما محاكم التنفيذ فهي منتشرة في جميع المناطق بالمملكة، وتختص في النظر في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية.

 

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محكمة الاستئناف
محاكم التنفيذ
محاكم الدرجة الأولى

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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