وظيفة شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى "مُحلل الشراكة مع القطاع الحكومي" .
واشترط البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأنظمة الإدارية، تقنية البيانات والمعلومات، القانون، العلاقات العامة، العلوم الإنسانية، الإعلام، الاقتصاد، الهندسة) أو تخصص ذو صلة.
وأكد أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فيما التقديم متاح حاليا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا