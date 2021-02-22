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وظيفة شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

Time منذ ساعة
Views 1505
وظيفة شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى "مُحلل الشراكة مع القطاع الحكومي" .

واشترط البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأنظمة الإدارية، تقنية البيانات والمعلومات، القانون، العلاقات العامة، العلوم الإنسانية، الإعلام، الاقتصاد، الهندسة) أو تخصص ذو صلة.

وأكد أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فيما التقديم متاح حاليا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا 

 

 

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وظائف
الرياض
خدمة ضيوف الرحمن

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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