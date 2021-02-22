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«مكافحة التبغ»: التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان

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«مكافحة التبغ»: التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان

الرياض (صدى):
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الاثنين، فوائد الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%.

وأضافت أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وتابعت اللجنة أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

وأشارت إلى أن التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم و مرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان.

 

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التدخين
اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ
مكافحة التبغ

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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