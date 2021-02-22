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«التأمينات الاجتماعية» توضح طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة

Time منذ 13 دقيقة
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«التأمينات الاجتماعية» توضح طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن طريقة حساب تعويض الدفعة الواحد إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.

وأضافت أنه يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.

وأشارت إلى أنه يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.

Time واتساب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تعويض

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

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