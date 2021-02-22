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بالفيديو.. «الجمارك» تكشف الحد الأقصى لاستيراد السيارات

Time منذ ساعة
Views 2002
بالفيديو.. «الجمارك» تكشف الحد الأقصى لاستيراد السيارات

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات من الخارج، لافتة إلى أنه يُسمح باستيراد سيارتين سنويا، للمواطنين والخليجيين المقيمين بالمملكة.

وأوضحت هيئة الجمارك، أن «العدد المسموح هو استيراد سيارتين كحد أقصى سنوياً للمواطنين والخليجيين المقيمين، واستيراد سيارة كل 3 سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين».

وكانت الجمارك، قد أكدت في وقت سابق، أن المركبات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع (2016م)، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.

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السيارات
الجمارك
استيراد

أحدث التعليقات

عبدالمحسن
لازم يطول في الشرح تدري فيه جيل جديد ما يدري وش السالفه بس شغل وأمش
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
عبدالمحسن
ابو سعود ليست المشكله في النظام وانما في التطبيق هناك نص النظام وروح النظام
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون

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