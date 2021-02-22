الأعداد السابقة للصحيفة

الرئيس الأفغاني يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في بلاده

Time منذ ساعة
Views 1836
الرئيس الأفغاني يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في بلاده

كابول (صدى):
أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اليوم ضرورة التوصل لتسوية سياسية في بلاده، موضحًا أن هناك فرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار الناتو غير النهائي بشأن انسحاب القوات.

وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة: "إن إعلان الناتو أتاح فرصة لجميع أطراف النزاع لإعادة الحساب والتوصل إلى نتيجة توصلنا إليها منذ فترة طويلة، وهي أن استخدام القوة ليس هو الحل" ، مشيرًا إلى زيادة العنف وأن هناك حاجة لجهد ملموس عالميًا لإرسال إشارات تفيد بأن أنواعًا معينة من السلوك غير مقبولة.

وأضاف أن المستقبل سيحدده شعب أفغانستان، ونحن على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة، وستكون هناك قرارات صعبة مطلوبة.

Time واتساب
الرئيس الأفغاني
تسوية سياسية

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مسبب عقده لكم العالمي ومعيشكم في حالة هلع وخوف وهو في اسوء حالاته ورغم كل الظروف ياطاقية
abdul
تبان من مشيتهم في الصورة أعلاه الهيبة والوقار وعزة النفس . لقد رأت امركا مخاطبتهم مباشرة بدون وسائط خلال السنين الماضية في قطر، دوحة العز . والاتفاق المبرم يجب ان ينَفّذ لكي تخرج أمركا من أفغانستان بماء وجهها. نفس الخطوات لا بد من اتخاذها بين قوات الحلفاء وجماعة أنصار الله لوقف القتال والخروج بماء وجه من اليمن .
فيصل
رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته صدقني ما تاخذ لا حق ولا باطل وكلك امرك لله انا قبلك بنتي تسببو لها اعاقات كثيرة عندنا قضاء للاسف متحابين مع الاطباء قلبا وقالبا
كجمغلو
بالتوفيق للأهلي الملكي
ابو سعود
متى صار نجم ما نعرفه

أخر الأخبار

«التأمينات الاجتماعية» توضح طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة
«التأمينات الاجتماعية» توضح طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1267
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على متهم وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على متهم وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى
Time منذ 18 دقيقة Views 1403
بالفيديو.. لحظة بكاء قط بحرقة بعدما تركته صاحبته وحيدًا
بالفيديو.. لحظة بكاء قط بحرقة بعدما تركته صاحبته وحيدًا
Time منذ 23 دقيقة Views 502
بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم نظر المرأة للرجال في المحاضرات الدينية
بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم نظر المرأة للرجال في المحاضرات الدينية
Time منذ 28 دقيقة Views 1689
الكشف عن سبب عدم معاقبة "بانيغا" في واقعة تبادل القمصان
الكشف عن سبب عدم معاقبة "بانيغا" في واقعة تبادل القمصان
Time منذ 43 دقيقة Views 2022
رجل يقتل زوجته ويحتفظ بجثتها داخل الثلاجة
رجل يقتل زوجته ويحتفظ بجثتها داخل الثلاجة
Time منذ 48 دقيقة Views 582
وزير العدل يُدشن المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي
وزير العدل يُدشن المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي
Time منذ 52 دقيقة Views 1509
تجهيزات خاصة للبليهي لمواجهة النصر
تجهيزات خاصة للبليهي لمواجهة النصر
Time منذ 57 دقيقة Views 1639
أبرز اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ
أبرز اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ
Time منذ ساعة Views 1557
وظيفة شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
وظيفة شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
Time منذ ساعة Views 1503