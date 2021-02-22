ماجد محمد (صدى):
قرر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سحب مشروع المدينة الرياضية في الخرج، من الشركة المنفذة بسبب تأخرها في الوفاء بالمواعيد المحددة مسبقاً.
وذكرت مصادر أن الوزارة أبلغت الشركة بسحب المشروع من تاريخ 9 فبراير الجاري وإلزام المقاول بتنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه، وفقا لـ" الرياضية ".
وكان مشروع المدينة الرياضية في الخرج قد بدء العمل فيه منذ 2012 وكان من المفترض تسليمه في شهر أبريل 2014.
ويذكر أن هذا المشروع تأخر تنفيذه عدة مرات قبل أن تتعهد الشركة بتسليمه خلال شهر أبريل المقبل.