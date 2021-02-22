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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية وتساقط الثلوج

Time منذ ساعة
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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية وتساقط الثلوج

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ، المنطقة الشرقية ، عسير ، الباحة ، جازان ، نجران) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

فيما ستتأثر من يوم الاثنين إلى الأربعاء مناطق (مكة المكرمة ، القصيم ، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة.

وستتأثر في يومي الثلاثاء والأربعاء مناطق (المدينة المنورة ، الحدود الشمالية ، الجوف ، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول .

كما تتهيأ الفرصة - بإذن الله تعالى - يومي الثلاثاء والأربعاء لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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المديرية العامة للدفاع المدني
الارصاد
الثلوج

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
نبغى محتوى مفيد يزيدنا علم ومعرفة.!! وبلاش ممن يدعون ويطلقون علي أنفسهم مشاهير الفلس.؟!! الحمد لله الذي عافانا مما أبتلي به وفضلنا على خلقه تفضيلا..
فتى الجنوب
هؤلاء هم خوارج العصر حسبي الله عليهم ومن والاهم
محمدصعيدي
والحرية الشخصية ليس لنا دخل فيها مثل كشف الرئس او الوجه هذه حريات لا يعترض عليها النظام ويعتبرها من الحرية الشخصية والنظام لديه مراجع دينية وصحية ومالية.
محمدصعيدي
بعض الرجال ينظرون إلى المرأة نظرة دونية ويعتبرونها مواطن درجة ثانية ونحن والحمد لله كلنا متساويين في الواجبات والحقوق كما قال تعالى في كتابه الكريم(ولهن مثل الذي عليهن)صدق الله العظيم.
مغرد
لا حول ولا قوة الا بالله هذا تلاقون سباك والا نجار وعنده شهادة دكتور

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