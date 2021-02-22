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القيادة تهنئ رئيس غويانا التعاونية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

Time منذ 4 ساعات
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القيادة تهنئ رئيس غويانا التعاونية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
جمهورية غويانا التعاونية

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
نبغى محتوى مفيد يزيدنا علم ومعرفة.!! وبلاش ممن يدعون ويطلقون علي أنفسهم مشاهير الفلس.؟!! الحمد لله الذي عافانا مما أبتلي به وفضلنا على خلقه تفضيلا..
فتى الجنوب
هؤلاء هم خوارج العصر حسبي الله عليهم ومن والاهم
محمدصعيدي
والحرية الشخصية ليس لنا دخل فيها مثل كشف الرئس او الوجه هذه حريات لا يعترض عليها النظام ويعتبرها من الحرية الشخصية والنظام لديه مراجع دينية وصحية ومالية.
محمدصعيدي
بعض الرجال ينظرون إلى المرأة نظرة دونية ويعتبرونها مواطن درجة ثانية ونحن والحمد لله كلنا متساويين في الواجبات والحقوق كما قال تعالى في كتابه الكريم(ولهن مثل الذي عليهن)صدق الله العظيم.
مغرد
لا حول ولا قوة الا بالله هذا تلاقون سباك والا نجار وعنده شهادة دكتور

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