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طالبان: إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي مع أمريكا فلا سبيل سوى الحرب

Time منذ ساعة
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طالبان: إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي مع أمريكا فلا سبيل سوى الحرب

وكالات (صدى):
أكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال في تصريحات اليوم الاثنين إنه إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي فلا سبيل سوى الحرب، مشيرا إلى أن الناتو وأمريكا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية، لذا فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة.

وكانت الولايات المتحدة وعدت في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول أول مايو 2021 ، وفي المقابل، التزمت الحركة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

ويتهم المراقبون طالبان بعدم الالتزام بتعهداتها التي وعدت بها ضمن الاتفاق. على سبيل المثال، يتردد أن حركة طالبان مستمرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وأن مستوى العنف في البلاد مرتفع للغاية.

 

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افغانستان
حركة طالبان
انسحاب القوات الأمريكية من افغانستان

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
نبغى محتوى مفيد يزيدنا علم ومعرفة.!! وبلاش ممن يدعون ويطلقون علي أنفسهم مشاهير الفلس.؟!! الحمد لله الذي عافانا مما أبتلي به وفضلنا على خلقه تفضيلا..
فتى الجنوب
هؤلاء هم خوارج العصر حسبي الله عليهم ومن والاهم
محمدصعيدي
والحرية الشخصية ليس لنا دخل فيها مثل كشف الرئس او الوجه هذه حريات لا يعترض عليها النظام ويعتبرها من الحرية الشخصية والنظام لديه مراجع دينية وصحية ومالية.
محمدصعيدي
بعض الرجال ينظرون إلى المرأة نظرة دونية ويعتبرونها مواطن درجة ثانية ونحن والحمد لله كلنا متساويين في الواجبات والحقوق كما قال تعالى في كتابه الكريم(ولهن مثل الذي عليهن)صدق الله العظيم.
مغرد
لا حول ولا قوة الا بالله هذا تلاقون سباك والا نجار وعنده شهادة دكتور

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