الأعداد السابقة للصحيفة

تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه

Time منذ 53 دقيقة
Views 1873
تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه

الرياض (صدى):
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل أن المنتجات السعودية التي شاهدها في الجناح السعودي في معرض آيدكس 2021 تدعوا للفخر.

وقال الدخيل إن المنتجات التي رأيتها وهي سعودية مائة بالمائة تزيد المرء فخراً بوطنه وبأبناء وطنه وبنات وطنه، هذه السواعد التي ترفع الوطن فوق ما هو مرتفع إلى عنان السماء وفوق هام السحب دوماً بإذن الله.

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي افتتح أمس الأحد جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021” والذي يحمل شعار “استثمر في السعودية.

ويضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار، والذي يُقام خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

Time واتساب
تركي الدخيل
الصناعات العسكرية
ايدكس
سفير المملكة في الامارات

أحدث التعليقات

خالد
ايام الخير والعز
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياحليلهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. أميرة الناصر تتراجع عن خلع الحجاب
بالفيديو.. أميرة الناصر تتراجع عن خلع الحجاب
Time منذ 17 دقيقة Views 516
بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني
بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني
Time منذ 22 دقيقة Views 1603
خطوات لتشغيل السيارة والبطارية فارغة
خطوات لتشغيل السيارة والبطارية فارغة
Time منذ 43 دقيقة Views 1479
التوصل إلى طريقة للتحدث مع الناس أثناء أحلامهم
التوصل إلى طريقة للتحدث مع الناس أثناء أحلامهم
Time منذ 47 دقيقة Views 1507
تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه
تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه
Time منذ 53 دقيقة Views 1873
تطورات جديدة في إصابة "دينا" بكورونا
تطورات جديدة في إصابة "دينا" بكورونا
Time منذ ساعة Views 878
صديقة رونالدو تثير الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير عارية
صديقة رونالدو تثير الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير عارية
Time منذ ساعة Views 1195
الجهاز الطبي بالأهلي يحسم حالة "حسون" من مواجهة الشباب
الجهاز الطبي بالأهلي يحسم حالة "حسون" من مواجهة الشباب
Time منذ ساعة Views 1876
بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777
بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777
Time منذ ساعة Views 2063
الإرهاق دليل على نقص نقص فیتامین "ب-12"
الإرهاق دليل على نقص نقص فیتامین "ب-12"
Time منذ ساعة Views 1636