الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني

Time منذ 22 دقيقة
Views 1603
بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي تركي العجمة، اليوم الاثنين، على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف حسين عبدالغني (مؤقتا) عن مرافقة النصر، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء المباريات لمدة 15 يوما، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وقال تركي العجمة خلال برنامجه : أنا لاأدعم حسين عبدالغني أو خالد البلطان، وأتمني ان يتم معاقبة المخطأ ولانريد أن ينتهي الموضوع بيان مشترك"

وأضاف تركي العجمة : الموضوع كبير ويجب أن تكون العقوبة مغلظة، حتى لايتكرر مرة ثانية.

ويذكر أن الكاميرا قد التقطت مناوشات من دكة بدلاء النصر ضد سيبا، لاعب الشباب، خلال مغادرة الملعب في الدقيقة 90، وتردد أن حسين عبدالغني وجه هتافات عنصرية للاعب وهو ما نفاه عبدالغني على لسان الناقد الرياضي مبارك الشهري.

وقال البلطان لإداري النصر بعد المشادة الكلامية مع سيبا: ”مثل هذه الكلمات لا تقال في المملكة، عيب الكلام هذا“.

Time واتساب
خالد البلطان
حسين عبد الغني
تركي العجمي

أحدث التعليقات

خالد
ايام الخير والعز
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياحليلهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. أميرة الناصر تتراجع عن خلع الحجاب
بالفيديو.. أميرة الناصر تتراجع عن خلع الحجاب
Time منذ 17 دقيقة Views 511
بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني
بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني
Time منذ 22 دقيقة Views 1603
خطوات لتشغيل السيارة والبطارية فارغة
خطوات لتشغيل السيارة والبطارية فارغة
Time منذ 43 دقيقة Views 1479
التوصل إلى طريقة للتحدث مع الناس أثناء أحلامهم
التوصل إلى طريقة للتحدث مع الناس أثناء أحلامهم
Time منذ 47 دقيقة Views 1507
تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه
تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه
Time منذ 53 دقيقة Views 1871
تطورات جديدة في إصابة "دينا" بكورونا
تطورات جديدة في إصابة "دينا" بكورونا
Time منذ ساعة Views 878
صديقة رونالدو تثير الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير عارية
صديقة رونالدو تثير الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير عارية
Time منذ ساعة Views 1195
الجهاز الطبي بالأهلي يحسم حالة "حسون" من مواجهة الشباب
الجهاز الطبي بالأهلي يحسم حالة "حسون" من مواجهة الشباب
Time منذ ساعة Views 1876
بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777
بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777
Time منذ ساعة Views 2063
الإرهاق دليل على نقص نقص فیتامین "ب-12"
الإرهاق دليل على نقص نقص فیتامین "ب-12"
Time منذ ساعة Views 1636