بالفيديو.. تركي العجمة يرد على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي تركي العجمة، اليوم الاثنين، على رسائل تتحدث عن دعمه لحسين عبدالغني.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف حسين عبدالغني (مؤقتا) عن مرافقة النصر، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء المباريات لمدة 15 يوما، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.
وقال تركي العجمة خلال برنامجه : أنا لاأدعم حسين عبدالغني أو خالد البلطان، وأتمني ان يتم معاقبة المخطأ ولانريد أن ينتهي الموضوع بيان مشترك"
وأضاف تركي العجمة : الموضوع كبير ويجب أن تكون العقوبة مغلظة، حتى لايتكرر مرة ثانية.
ويذكر أن الكاميرا قد التقطت مناوشات من دكة بدلاء النصر ضد سيبا، لاعب الشباب، خلال مغادرة الملعب في الدقيقة 90، وتردد أن حسين عبدالغني وجه هتافات عنصرية للاعب وهو ما نفاه عبدالغني على لسان الناقد الرياضي مبارك الشهري.
وقال البلطان لإداري النصر بعد المشادة الكلامية مع سيبا: ”مثل هذه الكلمات لا تقال في المملكة، عيب الكلام هذا“.