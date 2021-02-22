بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777

وكالات (صدى):
أوصت شركة "بوينغ" شركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" التي احترق محركها مؤخرا.
وذكرت "بوينغ" أنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".
في حين قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 4000-112".
ويأتي ذلك بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.
و لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.