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بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. بوينغ توصي بوقف رحلات طائرات 777

وكالات (صدى):
أوصت شركة "بوينغ" شركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" التي احترق محركها مؤخرا.

وذكرت "بوينغ" أنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

في حين قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 4000-112".

ويأتي ذلك بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.

و لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

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رحلات بوينغ 777
بوينغ 777

أحدث التعليقات

خالد
ايام الخير والعز
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياحليلهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابوبدر
😂طبيعتهم كذا ودينهم يسمح لهم بفعل اي شيء وحتى اذا تم فعل شيء فهم يروحون للكنيسة ويدخلون غرفة الاعتراف وطلب المسامحة من الرب حقهم ويعترفون وبكذا يكونون ما كانهم سووا شيء .. ترى هذولا ماعندهم شيء اسمه عيب. الحمدلله على نعمة الاسلام 🌹🤲
¥ ولد نجد ¥
استغفر الله العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام.

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