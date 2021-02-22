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مباريات اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
تتواصل التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم في عالم الساحرة المستديرة بعدة مباريات هامة، اليوم الاثنين، والتي تضرب موعدًا مع الإثارة والتشويق.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

توجد قمة مشتعلة ونارية بين المتصدر نادي الشباب والأهلي صاحب المركز الثالث في تمام الساعة 20:35، بينما يواجه أبها فريق الرائد في تمام الساعة 16:10، ويلتقي الوحدة بالتعاون في تمام الساعة 19:00.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تُختتم الجولة 25 من الدوري الانجليزي بلقاء كريستال بالاس ضد برايتون في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإسباني

يحل إشبيلية ضيفًا على أوساسونا في ختام الجولة الـ24 في تمام الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يلعب اليوم حامل اللقب نادي يوفنتوس مباراة ضد كروتوني صاحب المركز الأخير والذي تمكن من التعادل مع اليوفي في لقاء الذهاب في تمام الساعة 22:45.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يوجد لقاء وحيد يجمع بين سموحة والمصري في تمام الساعة 20:30 بتوقيت المملكة.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

خالد
ايام الخير والعز
¥ ولد نجد ¥
استغفر الله العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام.
¥ ولد نجد ¥
نسأل السلامة والعافية
النشمي
ههههههههه
Zoolعالمي
اسهل نسخه والي بيحققها يعتبرها بيضه ديك ما تتكرر واذا غاب العالمي النصر العب يا فار

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